Берегитесь незакреплённых конструкций. МЧС вновь пугает сильным ветром

В Петербурге вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщили в региональном управлении МЧС.



По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник, 27 декабря, ночью и в начале дня местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с. На дорогах сохраняется гололедица, предупредили в ведомстве спасателей.

Горожанам традиционно рекомендуется находясь на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач). Водителей просят быть внимательнее за рулём.