Синоптики прогнозируют в Петербурге небольшой мороз и без осадков

Начало недели в Петербурге и Ленобласти ожидается зимним. Синоптики прогнозируют небольшой мороз и отсутствие осадков.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 26 декабря будет без существенных осадков. Днем подует южный и юго-восточный умеренный ветер — 1–3 метра в секунду. Атмосферное давление будет днем слабо понижаться и составит 769,6 миллиметра ртутного столба.

В регионе ожидается облачная с прояснениями погода и без осадков, сообщает центр «ФОБОС». Температура воздуха в Петербурге минус три — минус 5 градусов. В Ленобласти ожидается от минус 3 до минус 8.