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    В Петербурге после смерти курсанта в полях возбудили уголовное дело о халатности

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    В Петербурге после смерти курсанта 5-го курса Военной академии связи имени Буденного Михаила Андрюшенкова возбудили уголовное дело о халатности (ч. 2 ст. 293 УК РФ). Об этом «Фонтанке» сообщила супруга погибшего Екатерина.

    Возбуждение дела по факту гибели военного инициировал Военный следственный отдел СК РФ по Санкт-Петербургскому гарнизону.

    О погибшем в полях Андрюшенкове «Фонтанка» писала ранее. Как передали жене курсанта его сослуживцы, молодой человек «уснул и не проснулся». Пока известна только предварительная причина смерти — острая дыхательная недостаточность и двухсторонняя пневмония.

    Как утверждает супруга курсанта, командование было в курсе его плохого самочувствия, но к медикам Андрюшенкова не отправили. Сам он за медицинской помощью обращаться не стал, поскольку до этого уже несколько раз якобы её не получил.

    В академии подчеркивают, что с жалобами на здоровье курсант не обращался. Кроме того, за несколько дней до смерти он просил допустить его к участию в соревнованиях по рукопашному бою.

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