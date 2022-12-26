В Петербурге после смерти курсанта в полях возбудили уголовное дело о халатности

В Петербурге после смерти курсанта 5-го курса Военной академии связи имени Буденного Михаила Андрюшенкова возбудили уголовное дело о халатности (
Возбуждение дела по факту гибели военного инициировал Военный следственный отдел СК РФ по Санкт-Петербургскому гарнизону.
О погибшем в полях Андрюшенкове «Фонтанка» писала ранее. Как передали жене курсанта его сослуживцы, молодой человек «уснул и не проснулся». Пока известна только предварительная причина смерти — острая дыхательная недостаточность и двухсторонняя пневмония.
Как утверждает супруга курсанта, командование было в курсе его плохого самочувствия, но к медикам Андрюшенкова не отправили. Сам он за медицинской помощью обращаться не стал, поскольку до этого уже несколько раз якобы её не получил.
В академии подчеркивают, что с жалобами на здоровье курсант не обращался. Кроме того, за несколько дней до смерти он просил допустить его к участию в соревнованиях по рукопашному бою.