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    «В воскресенье миллионы людей спрятались от сильного мороза». Из-за «арктического шторма» в США погибли уже как минимум 34 человека

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    В США зимний шторм унес жизни по меньшей мере 34 человек. Ожидается, что жертв будет становиться больше, потому что жители оказались в ловушках в домах с кучей снега, обесточены десятки тысяч домов и предприятий. Об этом 25 декабря сообщает агентство Associated Press.

    «В воскресенье миллионы людей спрятались от сильного мороза, чтобы переждать зимний шторм <...> Масштабы шторма были почти беспрецедентными, он простирался от Великих озер недалеко от Канады до Рио-Гранде вдоль границы с Мексикой», — говорится в публикации.

    Около 60 % американцев столкнулись с предупреждениями о зимней погоде. Особенно разрушительным «арктический шторм» был в районе Буффало (штат Нью-Йорк). Смертельные случаи зафиксировали в Колорадо, Иллинойсе, Канзасе, Кентукки, Мичигане, Миссури, Небраске, Нью-Йорке, Огайо, Оклахоме, Теннесси и Висконсине.

    По данным NBC, погибших насчитывается 46 человек.

    Как писала «Фонтанка», шторм создает «потенциальную опасность для жизни» тех, кто находится в пути или работает на улице в Рождество. В районе Буффало два человека скончались в своих домах, потому что бригады скорой помощи не смогли добраться до них сквозь снежную бурю. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хоукул заявила, что в пятницу почти все пожарные машины в городе застряли в снегу. Международный аэропорт также был закрыт.

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