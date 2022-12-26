«В воскресенье миллионы людей спрятались от сильного мороза». Из-за «арктического шторма» в США погибли уже как минимум 34 человека

В США зимний шторм унес жизни по меньшей мере 34 человек. Ожидается, что жертв будет становиться больше, потому что жители оказались в ловушках в домах с кучей снега, обесточены десятки тысяч домов и предприятий. Об этом 25 декабря сообщает агентство Associated Press.
«В воскресенье миллионы людей спрятались от сильного мороза, чтобы переждать зимний шторм <...> Масштабы шторма были почти беспрецедентными, он простирался от Великих озер недалеко от Канады до Рио-Гранде вдоль границы с Мексикой», — говорится в публикации.
Около 60 % американцев столкнулись с предупреждениями о зимней погоде. Особенно разрушительным «арктический шторм» был в районе Буффало (штат Нью-Йорк). Смертельные случаи зафиксировали в Колорадо, Иллинойсе, Канзасе, Кентукки, Мичигане, Миссури, Небраске, Нью-Йорке, Огайо, Оклахоме, Теннесси и Висконсине.
По данным NBC, погибших насчитывается 46 человек.