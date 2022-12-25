Россия не пускает домой. На границе с Эстонией пробки, бензин заканчивается, детей греют в КПП

Во внезапную пробку попал читатель «Фонтанки» на пограничном пункте Шумилкино-Лухаама на шоссе Рига—Псков. Шесть часов он не может въехать домой.
Как рассказывает Глеб, первые три часа еще было какое-то движение в очереди, а следующие три просто стояли на месте. Люди пытаются понять причину, почему не пускают российские пограничники. Все это осложняется тем, что у некоторых кончается топливо, и пассажирам, особенно женщинам с детьми, приходится бегать греться на эстонское КПП.
Машины стоят от самого шлагбаума. Ими же забита вся нейтральная полоса. Причина задержки к полуночи так и не прояснилась.
Напомним, 24 декабря очередь со стороны Эстонии скопилась у границы Ивангорода. Более 300 автомобилей ждали возможности въехать в Россию.