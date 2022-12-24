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    Очередь из 350 машин скопилась на границе Ленобласти и Евросоюза

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    На границе Ивангорода со стороны еврозоны 24 декабря скопилась очередь из 350 автомобилей, которые ожидают возможности въехать в Россию. Как сообщает портал 47news, в пресс-службе Кингисеппской таможне объяснили аншлаг тем, что в Евросоюзе каникулы начинаются на неделю раньше.

    «Пришла пора Рождественских каникул, иностранцы по традиции поехали отдыхать. Но на пункте пропуска задействованы все полосы для движения машин, количества сотрудников также достаточно», — приводит издание слова таможни.

    По данным портала GoSwift на 21:00, в живой очереди стоят уже 361 автомобиль, еще 654 машин ожидают возможности въехать в страну в электронной очереди.

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