В госпитале Бурденко умер бывший главком Сухопутных войск

Бывший главный командующий Сухопутных войск России генерал Алексей Маслов ушёл из жизни в возрасте 69 лет. Он умер в Главном военно-клиническом госпитале имени Бурденко в Москве.



О смерти сообщил 25 декабря «Уралвагонзавод», где Маслов в последние годы работал специальным представителем по военно-техническому сотрудничеству.



Сухопутные войска России Алексей Маслов возглавлял в 2004-2008 годах, затем был назначен главным военным представителем РФ при НАТО в Брюсселе. Ушёл в запас в октябре 2011 года.



Вчера скончался генеральный директор петербургских «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.

