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    В госпитале Бурденко умер бывший главком Сухопутных войск

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    Бывший главный командующий Сухопутных войск России генерал Алексей Маслов ушёл из жизни в возрасте 69 лет. Он умер в Главном военно-клиническом госпитале имени Бурденко в Москве.

    О смерти сообщил 25 декабря «Уралвагонзавод», где Маслов в последние годы работал специальным представителем по военно-техническому сотрудничеству.

    Сухопутные войска России Алексей Маслов возглавлял в 2004-2008 годах, затем был назначен главным военным представителем РФ при НАТО в Брюсселе. Ушёл в запас в октябре 2011 года.

    Вчера скончался генеральный директор петербургских «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков.

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