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    Боевые действия на Украине

    Путин на вопрос о приближении к опасной черте: Ну, я не считаю, что она такая уж опасная

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    26 комментариев

    Цель России — объединение русского народа, и Москва всегда стремилась решать все споры миром и переговорами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» 25 декабря.

    По его словам, в основе конфликта на Украине лежит «политика наших геополитических оппонентов, направленная на растаскивание России, исторической России». А Москва действует в правильном направлении, защищает национальные интересы и граждан.

    Отвечая на вопрос, не подходим ли мы к опасной черте, президент сказал: «Ну, я не считаю, что она такая уж опасная» (цитата по РИА Новости).

    Также он отметил, что если Вашингтон поставит Киеву комплексы ПВО Patriot, российская армия сможет их уничтожить.

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