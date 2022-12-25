Путин на вопрос о приближении к опасной черте: Ну, я не считаю, что она такая уж опасная

Цель России — объединение русского народа, и Москва всегда стремилась решать все споры миром и переговорами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» 25 декабря.

По его словам, в основе конфликта на Украине лежит «политика наших геополитических оппонентов, направленная на растаскивание России, исторической России». А Москва действует в правильном направлении, защищает национальные интересы и граждан.



Отвечая на вопрос, не подходим ли мы к опасной черте, президент сказал: «Ну, я не считаю, что она такая уж опасная» (цитата по РИА Новости).

