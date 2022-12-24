В Германии в этом году просили убежища на 57% чаще, чем в прошлом году. Украинцев в статистике нет

В текущем году 190 749 человек просили убежища в Германии — это на 57% больше, чем в прошлом. Об этом 24 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на немецкие СМИ.



Из доклада Еврокомиссии и Европейской службы внешних связей следует, что Германия лидирует среди стран ЕС по числу просьб о предоставлении убежища. Второй в списке идет Франция (115 820 заявлений), затем Испания (111 220), Австрия (106 554) и Италия (78 897), а последней — Венгрия (87).



Примечательно, что данные о гражданах Украины в эту статистику не включены — им можно не запрашивать убежища в странах ЕС. Чаще всего убежища в Германии просили прибывшие из Сирии (27%), Афганистана (17%) и Турции (10%), однако в стране еще находятся 302 тысячи иностранцев, которых власти попросили уехать.

