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    Welt: Германия находится в «стрессовой ситуации» из-за наплыва украинских беженцев

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    Германия находится в «чрезвычайно стрессовой ситуации» из-за наплыва украинских беженцев. Об этом заявила министр юстиции федеральной земли Баден-Вюртемберг Марион Гентгес, также о сложной ситуации из-за беженцев рассказал мэр Лейпцига Буркхард Юнг — они обратились за помощью к правительству. Об этом 24 ноября сообщает газета Die Welt.

    Только провинция Баден-Вюртемберг приняла 139 тысяч украинских беженцев, 22 тысячи беженцев из других стран и 3 тысячи человек в рамках программы гуманитарной помощи.

    «Мы как страна, и особенно наши местные органы власти, как сейчас, так и в будущем продолжим сталкиваться с чрезвычайной стрессовой ситуацией», — сказала Марион Гентгес.

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