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    Правительство разрешило Минобороны получать рассылку из регистра сведений о россиянах

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    Минобороны РФ с 1 января 2023 года будет получать рассылку с данными из федерального регистра сведений о населении. Соответствующее постановление правительства опубликовано 23 декабря.

    Ведомство сможет получать из регистра такие сведения как ФИО, пол и дата рождения, гражданство, идентификаторы документов, сведения о регистрации, постановке на воинский учет или снятии с него, документы об образовании и ученых степенях, данные о семейном положении и так далее.

    Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать информационный ресурс, содержащий сведения о гражданах, необходимые для актуализации данных воинского учета. Также глава государства говорил о необходимости модернизировать работу военкоматов, которая должна быть выстроена «на современном уровне».

    «Проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые следует оперативно решать. Знаю, что необходимые меры принимаются, но все-таки нужно обратить на это внимание и выстраивать систему по-современному. Прежде всего, нужно модернизировать систему военных комиссариатов», – сказал Путин уже 21 декабря на коллегии Минобороны.

    Член комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Гурулев отмечал, что некоторые военкоматы с советских времен все еще работают «по карточкам», и им сложно отслеживать все изменения резервистов.

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