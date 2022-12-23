Правительство разрешило Минобороны получать рассылку из регистра сведений о россиянах

Минобороны РФ с 1 января 2023 года будет получать рассылку с данными из федерального регистра сведений о населении. Соответствующее постановление правительства опубликовано 23 декабря.



Ведомство сможет получать из регистра такие сведения как ФИО, пол и дата рождения, гражданство, идентификаторы документов, сведения о регистрации, постановке на воинский учет или снятии с него, документы об образовании и ученых степенях, данные о семейном положении и так далее.



Ранее президент РФ Владимир Путин поручил создать информационный ресурс, содержащий сведения о гражданах, необходимые для актуализации данных воинского учета. Также глава государства говорил о необходимости модернизировать работу военкоматов, которая должна быть выстроена «на современном уровне».

