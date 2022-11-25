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    В России создадут ресурс для актуализации данных воинского учета. Туда войдет вообще все

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    Президент РФ Владимир Путин поручил Минцифры совместно с Минобороны создать информационный ресурс, содержащий сведения о гражданах, необходимые для актуализации данных воинского учета. Указ опубликован 25 ноября на портале правовой информации.

    Ресурс должны сформировать к 1 апреля 2024 года. В него войдут данные о гражданах, состоящих и не состоящих на воинском учете, в том числе о тех, кто не пребывает в запасе. Правительству, среди прочего, необходимо определить перечень документов для актуализации сведений, сроки и порядок их предоставления.

    Сведения будут поступать в данный ресурс из различных министерств и ведомств. Например, Минздрав будет предоставлять информацию о состоянии здоровья граждан, Минобрнауки – о тех, кто учится, а Минцифры – номера телефонов и адреса электронной почты из учетных записей на Госуслугах.

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