«Вопиющее нарушение санкций». Reuters: Российские авиакомпании хотят выкупить застрявшие в РФ самолеты

Российские авиакомпании провели предварительные переговоры с одной крупной западной лизинговой компанией о покупке за счет средств Фонда национального благосостояния некоторых самолетов, застрявших в РФ из-за санкций. Об этом 23 декабря со ссылкой на источники пишет Reuters.



Издание отмечает, что такой шаг позволил бы сократить убытки арендодателей и страховщиков, а российские авиакомпании, которые продолжают эксплуатировать лайнеры, но с трудом ищут к ним запчасти, смогли бы получить право собственности на самолеты с потенциально большой скидкой.

