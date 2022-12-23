«Вопиющее нарушение санкций». Reuters: Российские авиакомпании хотят выкупить застрявшие в РФ самолеты

Российские авиакомпании провели предварительные переговоры с одной крупной западной лизинговой компанией о покупке за счет средств Фонда национального благосостояния некоторых самолетов, застрявших в РФ из-за санкций. Об этом 23 декабря со ссылкой на источники пишет Reuters.
Издание отмечает, что такой шаг позволил бы сократить убытки арендодателей и страховщиков, а российские авиакомпании, которые продолжают эксплуатировать лайнеры, но с трудом ищут к ним запчасти, смогли бы получить право собственности на самолеты с потенциально большой скидкой.
Подробности переговоров всплыли в ходе судебного разбирательства в Ирландии, где арендодатели судились со страховщиками с целью получения компенсаций. Так, фирма SMBC Aviation Capital утверждала, что компания «Альфастрахование» предложила выплатить $644,2 млн за 17 самолетов, переданных в аренду «Аэрофлоту». Кроме того, как заявили в Aviation Capital, к ней по поводу приобретения самолетов обращалась и российская S7.
При этом источник издания в российской авиации скептически оценивает шансы такой сделки, которую предстоит одобрить Евросоюзу. Один из западных чиновников заявил Reuters, что подобный шаг сейчас был бы «вопиющим нарушением санкций, поэтому говорить о чем-либо пока преждевременно.
Всего в РФ, по данным Reuters, после начала российской спецоперации на Украине и ввода санкций застряли около 400 самолетов стоимостью 10 миллиардов долларов.