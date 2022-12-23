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    На Брянцева юноша отстреливался от отца. Теперь с ним разбирается полиция

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    Полиция Калининского района Петербурга проводит вечер пятницы в девятиэтажке на улице Брянцева, где два поколения в поисках общего языка дошли до стрельбы.

    Стражи порядка выехали на улицу Брянцева, 20, корпус 1, в восьмом часу вечера, получив сообщение о стрельбе в одной из квартир. Разбираться пришлось с семейной ссорой. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, во мнениях разошлись отец и его 19-летний сын.

    Юноша воспользовался газовым пистолетом и дважды выстрелил в родителя. По счастью, шума было больше, чем вреда.

    «В результате инцидента медицинская помощь никому не понадобилась. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего», – уточнили в ведомстве.

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