На Брянцева юноша отстреливался от отца. Теперь с ним разбирается полиция

Полиция Калининского района Петербурга проводит вечер пятницы в девятиэтажке на улице Брянцева, где два поколения в поисках общего языка дошли до стрельбы.



Стражи порядка выехали на улицу Брянцева, 20, корпус 1, в восьмом часу вечера, получив сообщение о стрельбе в одной из квартир. Разбираться пришлось с семейной ссорой. Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области, во мнениях разошлись отец и его 19-летний сын.



Юноша воспользовался газовым пистолетом и дважды выстрелил в родителя. По счастью, шума было больше, чем вреда.

