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    Голикова хочет по всей стране запретить детям то, что в Петербурге и так нельзя

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    Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу проработать вопрос о введении запрета на продажу несовершеннолетним энергетических и тонизирующих напитков. Об этом 23 декабря пишет РИА Новости со ссылкой на протокол заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

    Кроме того, ведомствам предстоит изучить предложение об ограничении максимального объема тары таких напитков (не более 0,5 л).

    Также будет сформирована рабочая группа, которая должна разработать дорожную карту по формированию приверженности здоровому образу жизни молодежи. Популяризировать ЗОЖ и отказ от наркотиков будут через СМИ и соцсети.

    Депутаты петербургского Заксобрания еще в мае 2019 года приняли закон, запрещающий продажу энергетиков несовершеннолетним, и ввели за это штрафы. Помимо этого, запрещено продавать такие напитки в образовательных, медицинских и физкультурных учреждениях. Александр Беглов, который тогда еще был только врио губернатора, подписал этот закон в середине июня того же года. Как отмечают «Ведомости», подобный запрет уже действует на региональном уровне более чем в 20 субъектах России.

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