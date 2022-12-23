Папа ушел за мороженым. У Московского вокзала открыли арт-объект с семьей без отца, но с ангелом-поваренком

Новый арт-объект, посвященный туристу, торжественно открыли 23 декабря рядом с Московским вокзалом в Петербурге. В церемонии приняли участие председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев, председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин и автор арт-объекта Арутюн Акобян.
Скульптурная композиция состоит из мамы, ребенка, кошки и ангелочка-повара, усевшегося на столбике. Папы нет, он, по задумке автора, ушел за мороженым для всей семьи. Детали композиции передают важные вехи истории города — первые фонари в России появились именно в Петербурге, а изображения ангелов вписаны во многие городские исторические ансамбли. По легенде, ангелы охраняют петербуржцев.
Место выбрано неслучайно, ведь именно Московский вокзал является главными воротами, через которые туристы попадают в Петербург.