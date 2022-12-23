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    Папа ушел за мороженым. У Московского вокзала открыли арт-объект с семьей без отца, но с ангелом-поваренком

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    Новый арт-объект, посвященный туристу, торжественно открыли 23 декабря рядом с Московским вокзалом в Петербурге. В церемонии приняли участие председатель комитета по транспорту Валентин Енокаев, председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, начальник Октябрьской железной дороги Виктор Голомолзин и автор арт-объекта Арутюн Акобян.

    Фото: Комитет по транспорту
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    Скульптурная композиция состоит из мамы, ребенка, кошки и ангелочка-повара, усевшегося на столбике. Папы нет, он, по задумке автора, ушел за мороженым для всей семьи. Детали композиции передают важные вехи истории города — первые фонари в России появились именно в Петербурге, а изображения ангелов вписаны во многие городские исторические ансамбли. По легенде, ангелы охраняют петербуржцев.

    Место выбрано неслучайно, ведь именно Московский вокзал является главными воротами, через которые туристы попадают в Петербург.

    Фото: Комитет по транспорту

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