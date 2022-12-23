Малый театр кукол, о проблемах которого писала «Фонтанка», открывает собственную площадку

Малый театр кукол, который на протяжении 6 лет не имел в Петербурге своего угла, открывает собственную площадку на Лиговском проспекте. Об этом 23 декабря рассказал «Фонтанке» художественный руководитель театра Чакчи Фросноккерс.

Театр, который шесть лет назад организовали выпускники СПбГАТИ, никогда не имел своего помещения и репетиционной базы, артисты не получали помощи от спонсоров и властей. По признанию руководителя, нередко бывало, что театр работал в минус. Кроме того, от частых перемещений портился реквизит и куклы. Наконец в 2022 году театр получил субсидию от комитета по культуре Санкт-Петербурга.



«Теперь мы можем играть в три раза больше, выпускать премьеры, ориентируясь уже на наш зал, хранить бесчисленное количество кукол и декораций в приемлемых для этого условиях», — рассказал «Фонтанке» руководитель театра.



По его словам, субсидию дали неожиданно. Сумму он не уточняет, но говорит, что этого хватит «для первых шагов самостоятельной жизни театра». Нынешнее помещение театра по адресу: Лиговский проспект, 267, корпус 2, площадью 276 метров раньше принадлежало электротехническому заводу.

«На этой площадке есть все необходимое для функционирования», — говорит Чакчи Фросноккерс.

