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    Госсовет Татарстана проголосовал за «главу — раиса» вместо «президента»

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    Госсовет Татарстана в окончательном чтении принял поправки в республиканскую Конституцию, которые предусматривают переименование главы региона.

    Теперь президент Татарстана будет называться «главой — раисом». Поправки вступят в силу после того, как выйдут сроки полномочий Рустама Минниханова в 2025 году. Об этом 23 декабря сообщает ТАСС.

    Председатель комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин заявил, что новое название главы региона отразит исторические, национальные и культурные особенности Татарстана. Раис — высший титул в арабском и во многих других восточных языках.

    В декабре 2021 года президент Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в регионах, в соответствии с которым руководители регионов могут называться только главами.

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