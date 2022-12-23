Госсовет Татарстана проголосовал за «главу — раиса» вместо «президента»

Госсовет Татарстана в окончательном чтении принял поправки в республиканскую Конституцию, которые предусматривают переименование главы региона.



Теперь президент Татарстана будет называться «главой — раисом». Поправки вступят в силу после того, как выйдут сроки полномочий Рустама Минниханова в 2025 году. Об этом 23 декабря сообщает ТАСС.



Председатель комитета по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин заявил, что новое название главы региона отразит исторические, национальные и культурные особенности Татарстана. Раис — высший титул в арабском и во многих других восточных языках.

