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    Но есть нюанс. В Татарстане предложили поменять президента на раиса

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    Поправки в Конституцию Татарстана предложил президиум Госсовета республики. При их принятии высшее должностное лицо региона будет называться «глава» и «раис», а не президент. Об этом 22 декабря сообщает издание «Бизнес. Онлайн».

    «Наименование должности высшего должностного лица Татарстана будет «глава — раис Республики Татарстан». Помимо полного наименования, предполагается возможность использования и сокращенного варианта — раис Республики Татарстан», — заявил глава комитета Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению.

    Также он добавил, что действующий президент Рустам Минниханов останется президентом, потому что он «избирался в качестве президента». Должность с новым названием получит победитель следующих выборов.

    В декабре 2021 года президент Владимир Путин подписал закон об организации публичной власти в регионах, в соответствии с которым руководители регионов могут называться только главами.

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