Но есть нюанс. В Татарстане предложили поменять президента на раиса

Поправки в Конституцию Татарстана предложил президиум Госсовета республики. При их принятии высшее должностное лицо региона будет называться «глава» и «раис», а не президент. Об этом 22 декабря сообщает издание «Бизнес. Онлайн».

«Наименование должности высшего должностного лица Татарстана будет «глава — раис Республики Татарстан». Помимо полного наименования, предполагается возможность использования и сокращенного варианта — раис Республики Татарстан», — заявил глава комитета Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению.