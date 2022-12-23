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    Свиной грипп и ОРВИ продолжают наступать в Петербурге

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    Число заболевших коронавирусом в Петербурге за неделю выросло еще на четыре процента, а детей среди них уже больше половины.

    Как рассказали в городском управлении Роспотребнадзора 22 декабря, на 50 неделе 2022 года, по сравнению с прошлой, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла на 104,4 %. На долю детей приходится 51,8 % заболевших.

    Среди циркулирующих ОРВИ выделяют РС-вирусы, риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы. Продолжает увеличиваться доля гриппа, а основной процент находок приходится на штамм А (H1N1)/09) свиного гриппа.

    Журналисты «Фонтанки» лично испытали на себе удар эпидемии ОРВИ и гриппа — о впечатлениях от вернувшейся заразы читайте здесь.

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