Свиной грипп и ОРВИ продолжают наступать в Петербурге

Число заболевших коронавирусом в Петербурге за неделю выросло еще на четыре процента, а детей среди них уже больше половины.



Как рассказали в городском управлении Роспотребнадзора 22 декабря, на 50 неделе 2022 года, по сравнению с прошлой, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Петербурге выросла на 104,4 %. На долю детей приходится 51,8 % заболевших.



Среди циркулирующих ОРВИ выделяют РС-вирусы, риновирусы, метапневмовирусы, сезонные коронавирусы. Продолжает увеличиваться доля гриппа, а основной процент находок приходится на штамм А (H1N1)/09) свиного гриппа.

