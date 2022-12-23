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    Петербург входит в топ-3 по бронированиям на Новый год. Спрос на туры вырос до 30 %

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    Туроператоры отмечают увеличение продаж туров в Петербург на новогодние праздники. По их общим оценкам, спрос на них вырос по сравнению с прошлым годом на 15–30 %, сообщили 23 декабря в Ассоциации туроператоров России.

    Одновременно с этим, по статистике продаж, город на Неве уверенно входит в топ-3 самых востребованных направлений в период новогодних праздников.

    «Фонтанка» писала, что в начале декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий Петербургу взимать с туристов курортный сбор.

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