Петербург входит в топ-3 по бронированиям на Новый год. Спрос на туры вырос до 30 %

Туроператоры отмечают увеличение продаж туров в Петербург на новогодние праздники. По их общим оценкам, спрос на них вырос по сравнению с прошлым годом на 15–30 %, сообщили 23 декабря в Ассоциации туроператоров России.



Одновременно с этим, по статистике продаж, город на Неве уверенно входит в топ-3 самых востребованных направлений в период новогодних праздников.



«Фонтанка» писала, что в начале декабря президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий Петербургу взимать с туристов курортный сбор.