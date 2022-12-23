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    Трусова снялась с чемпионата России из-за высокой температуры

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    Фигуристка Александра Трусова снялась с чемпионата России из-за проблем со здоровьем. Как передает РИА Новости, 18-летняя спортсменка почувствовала недомогание за день до выступления с короткой программой на чемпионате России в Красноярске.

    По данным RT, 23 декабря у 18-летней спортсменки поднялась температура до 39,4 градусов, поэтому было решено отстранить её от участия в соревнованиях.

    Александра Трусова — серебряный призёр Олимпиады в Пекине, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы, бронзовый призёр финала Гран-при.

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