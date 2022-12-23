Среди имущества неприлично богатого экс-инспектора ГИБДД из Москвы нашли апартаменты в знаменитом небоскребе Дубая

У бывшего инспектора ДПС из Москвы, который стал фигурантом дела о систематическом получении взяток, нашли несколько квартир в Дубае, в том числе в одной из самых высоких его башен. Активы мужчины, его жены и тещи в восемь раз превысили из суммарный доход за 12 лет.

«КоммерсантЪ» выяснил подробности дела бывшего инспектора ГИБДД Москвы, у которого суд конфисковал более 29 объектов имущества на 129 миллионов рублей и деньги в сумме более 50 миллионов рублей. О его невероятных для полицейского активах прокуратура узнала из уголовного дела, которое следственный комитет возбудили в отношении группировки взяточников. Мужчина был среди обвиняемых вместе с другими сотрудниками ГИБДД УВД по Северо-Восточному округу Москвы. В органах он служил с 2002 года, а в сентябре 2021 года был уволен в связи с выходом на пенсию, пишет издание 23 декабря.

Как выяснило надзорное ведомства, чтобы скрыть свое реальное имущественное положение, часть недвижимости экс-инспектор оформил на жену и тещу и не указывал в декларациях о доходе, которые был обязан предоставлять. С 2013 по 2020 год семья, по данным Росреестра, купила 23 объекта недвижимости на сумму почти в 130 миллионов рублей. Среди них — две студии в болгарском селе Равда за 35,5 тысяч долларов и 22 тысячи евро, апартаменты в одном из самых высоких небоскребов в престижном районе Дубая — Princess Tower за 1,2 миллиона дирхамов (17,2 миллиона рублей) и еще четыре квартиры в Дубае: в Frankfurt Tower, комплексе Jabal All First и резиденциях Tuscan и Royal. В 2019 году он купил три однокомнатные квартиры в подмосковном Реутово, а совместно с супругой владел квартирой в Котельниках и автомобилем BMW X3 за 3,7 миллиона рублей. У тещи полицейского нашли активы на 62 миллиона рублей, в том числе земельный участок в Долгопрудном с домом и баней и три квартиры в Москве стоимостью более 5 миллионов рублей каждая.