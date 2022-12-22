Путин про поставки ЗРК Patriot Украине: Устаревшие системы, «противоядие» к ним найдется

Президент России Владимир Путин прокомментировал поставки ЗРК Patriot на Украину, о которых ранее объявили Соединенные Штаты. Глава государства назвал происходящее затягиванием конфликта и отметил, что это устаревшая система.



«Patriot не работает, как С-300», — сказал президент журналистам 22 декабря и добавил, что «противоядие им всегда найдется».



Накануне президент США Джо Байден заявил, что передача Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot не является шагом к эскалации конфликта, поскольку это оборонительная система.

