Бары уходят с улицы Рубинштейна. Доля свободных помещений выросла почти до ковидного уровня

Доля свободных помещений на улице Рубинштейна выросла к концу 2022 года до 4%. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании NF Group (бывшая Knight Frank) от 22 декабря. Для сравнения: на конец 2021 года показатель составлял всего 1%. В 2020 году на фоне ковидных ограничений процент вакансии достигал 5%.



В 2022 году на барной магистрали прекратили работу несколько заведений общественного питания, среди них Garson, «Чачечная бар&shop», Crazy Sushi и Crazy Wine.



«Количество закрытий ресторанов превысило количество открытий, что говорит о снижении интереса к локации со стороны арендаторов. Закрытие ряда заведений привело к росту вакантности — по итогам 2022 года», — отмечается в исследовании.

