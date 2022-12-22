    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -1

    3 м/с, ю-з

    750мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd70.53eur75.09

    Бары уходят с улицы Рубинштейна. Доля свободных помещений выросла почти до ковидного уровня

    4237
    19 комментариев

    Доля свободных помещений на улице Рубинштейна выросла к концу 2022 года до 4%. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании NF Group (бывшая Knight Frank) от 22 декабря. Для сравнения: на конец 2021 года показатель составлял всего 1%. В 2020 году на фоне ковидных ограничений процент вакансии достигал 5%.

    В 2022 году на барной магистрали прекратили работу несколько заведений общественного питания, среди них Garson, «Чачечная бар&shop», Crazy Sushi и Crazy Wine.

    «Количество закрытий ресторанов превысило количество открытий, что говорит о снижении интереса к локации со стороны арендаторов. Закрытие ряда заведений привело к росту вакантности — по итогам 2022 года», — отмечается в исследовании.

    При этом диапазон арендных ставок за год существенно не изменился и составляет от 4 200 до 6 500 рублей за 1 кв. м в месяц, включая НДС.

    На следующий год анонсировано открытие двух ресторанов на ул. Рубинштейна, д. 6 (Grazio Ragazzi) и ресторана от создателей «Сайгона» (ул. Рубинштейна, д. 2). Но, по мнению экспертов, возможен дальнейший рост вакантности ввиду насыщенности этой локации разными форматами кафе, ресторанов и баров.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 19

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    19
    close