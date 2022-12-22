Шойгу посетил зону спецоперации: новости СВО за 22 декабря

Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне СВО Скриншот: Минобороны России / T.me Поделиться Поделиться





Рогозина доставили из Донецка в военный госпиталь Ростова-на-Дону Экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина и еще двух пострадавших от обстрела в Донецке доставили в военный клинический госпиталь Ростова-на-Дону. Об этом сообщил помощник Рогозина.

Рогозин получил ранение вечером 21 декабря. Он праздновал свой день рождения в гостинице «Шеш-Беш», когда ее обстреляли. Сам Рогозин настаивает, что проводил в гостинице рабочую встречу. — Это была рабочая встреча, узким кругом и в спокойной обстановке после возвращения из одного из наших добровольческих подразделений, — написал Рогозин у себя в Telegram-канале. — В этой гостинице мы жили все последние месяцы, и за 8 лет противник ни разу не обстреливал это место. Кто-то слил информацию, и около 19:45 произошло несколько высокоточных попаданий, в том числе в место, где мы непосредственно находились. Били калибром 120 или 155 миллиметров. Следствие определит, откуда и кто. У меня ранение, металлический осколок размером 3×4 мм вошел выше правой лопатки.

Последствия обстрела гостиницы «Шеш-Беш» Ruptly / Т.me

Помощник Рогозина сообщил РИА Новости, что жизни политика ничего не угрожает. Сам Рогозин оценил свое состояние после ранения как удовлетворительное. По словам врачей, попавший в позвоночник политика осколок извлечь не получится.



В Госдуме объяснили, зачем понадобилось повышать призывной возраст Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов рассказал РБК, зачем понадобилось поднимать призывной возраст. По его словам, повышение нижней границы с 18 лет до 21 года позволит молодым людям приходить в армию более подготовленными и самостоятельными, а Вооруженным силам — принимать в свои ряды более опытных призывников. — Сейчас ему исполняется 18 лет, он окончил 11-й класс, и если не поступил в высшее учебное заведение, то добро пожаловать в Вооруженные силы, — объяснил Картаполов. — И он еще неоперившийся юноша, он ничего не видел в жизни, кроме папы с мамой и школы. А в случае повышения до 21 года у него пройдет два с половиной — три года после окончания школы. Он получит какую-то профессию, повзрослеет, станет самостоятельным. И после этого он станет более готовым для той же самой службы.

В то же время в беседе с ТАСС Картаполов отметил, что увеличение возраста призыва «в любом случае может быть реализовано только через законы». Госдума, по его словам, «готова к этой работе», но на это нужно время.

— Что касается сроков, я думаю, что в течение следующего года всё вполне может быть реализовано, — рассказал Картаполов, отметив, что думский комитет по обороне поддерживает предложение Минобороны об увеличении призывного возраста. С предложением поэтапно увеличить возраст призыва граждан на срочную службу с 18 до 21 года выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 декабря на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина. При этом максимальный возраст призыва он также предложил поднять — до 30 лет. Сейчас призыву на срочную военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет.

По данным Генштаба, линия фронта в зоне боевых действий растянулась на 815 километров Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что в настоящее время линия фронта в зоне боевых действий растянулась на 815 километров. Такие данные он озвучил на брифинге 22 декабря. — С учетом проводимых мероприятий по наращиванию боевых возможностей группировок войск обстановка на линии фронта стабилизирована, основные усилия российских войск сосредоточены на взятии под контроль всей территории ДНР, — отметил Герасимов.

Также он заявил, что за всё время СВО армия РФ «поразила 1300 критически важных объектов» с украинской стороны. — Это позволило существенно снизить боевой потенциал украинских Вооруженных сил, нарушить систему управления войсками, парализовать работу военно-промышленного комплекса, значительно затруднить военные перевозки, — цитирует Герасимова «Интерфакс». Шойгу проверил подразделения группировки ВС РФ в зоне СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал подразделения группировки ВС РФ в зоне спецоперации. Как сообщает Минобороны, глава ведомства проверил, в каких условиях живет личный состав, в каком состоянии находится военная техника в пунктах временной дислокации воинских частей, как организовано медицинское обеспечение военнослужащих в оборудованной в полевых условиях санчасти, что происходит с запасами медикаментов и медицинского имущества. Также Сергей Шойгу обратил внимание на поддержание в блиндажах температурного режима.

Визит Шойгу в зону СВО Минобороны России / T.me

Сборную РФ по хоккею с мячом отстранили от ЧМ 2023 года Международная федерация хоккея с мячом отстранила сборные России и Белоруссии от участия в чемпионате мира 2023 года. — Из-за геополитической ситуации сборные России и Белоруссии не сыграют на чемпионате мира 2023 года, — говорится в заявлении федерации. Изначально соревнования должны были состояться в России, но из-за той же геополитической ситуации его перенесли в Швецию.