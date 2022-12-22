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    Экономика и санкции

    Правительство РФ сможет выдавать разрешения на сделки с подсанкционными лицами

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    Правительство РФ получило право выдавать временные разрешения для сделок с лицами, которые находятся под российскими санкциями. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован 22 декабря.

    Изменения вносятся в указ «О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Новые правила распространяются на правоотношения, возникшие с 3 мая. Временные разрешения могут выдаваться для совершения отдельных сделок, операций или действий.

    В указе Путина от 3 мая говорилось, что органам государственной власти РФ, органам местного самоуправления, организациям и физлицам запрещается совершать сделки с подсанкционными лицами, исполнять перед ними обязательства по совершенным сделкам и проводить финансовые операции, при которых они получат выгоду.

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