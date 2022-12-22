«Драматическая демонстрация уверенности». Что пишет западная пресса о визите Зеленского в США

Фото: Richard Vogel/ТАСС Поделиться Поделиться





Накануне днем президент Украины Владимир Зеленский прибыл в США для переговоров с президентом страны Джо Байденом. На пресс-конференции, которая состоялась по итогам диалога, Байден заявил, что Зеленский открыт к диалогу о мире с Россией, а глава Украины после этих слов утвердительно кивнул.



В тот же день Вашингтон объявил, что выделил Украине новый пакет помощи, куда вошли, в том числе 1,8 млрд долларов, также снаряжение, амуницию и системы ЗРК Patriot.



Вот что пишет о визите Зеленского в Вашингтон иностранная пресса.

The Washington Post



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По мнению The Washington Post, «за улыбками и рукопожатиями — и новым пакетом военной помощи на сумму 1,85 миллиарда долларов — украинский президент и его советники продолжают подталкивать Вашингтон к передовым вооружениям, которые Байден не хочет предоставлять». По словам источника издания в Белом Доме, Зеленский стремился убедить новую Палату представителей в том, что «это действительно борьба за демократию», и добивался поставок более мощного оружия. «Было мало признаков того, что он в этом преуспел», отмечает издание: представители Минобороны США обратили внимание украинского лидера, что у него уже достаточно танков, а американские M1 Abrams, на которые он рассчитывал, слишком сложны в обслуживании и эксплуатации.



Wall Street Journal



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За военную и финансовую поддержку Зеленский США поблагодарил, и даже призвал не стесняться вкладываться больше, упирая на то, что это «не благотворительность, а инвестиции», отметил Wall Street Journal.



The New York Times



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Причем инвестиции не абы во что, а в «невероятную победу над Россией от имени всех свободных наций», пишет The New York Times. Издание прониклось сбивчивым, но убедительным английским Зеленского настолько, что в конце публикации его визит в США окрестили как «драматическую демонстрацию уверенности со стороны лидера Украины», который 300 дней не покидал страну с начала спецоперации.



The Guardian



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The Guardian полностью опубликовал выступление Зеленского на совместном заседании Конгресса США. Издание сделало акцент на его обещание, что «его страна никогда не откажется от сопротивления». Собственно, Зеленский заявил об этом дословно в середине своей пылкой речи: «Украина держит свои позиции и никогда не сдастся!», щедро пересыпая выступление благодарностями США за помощь и поддержку.



The Times



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В своей публикации издание отметило отсылку в речи Зеленского к Уинстону Черчиллю, когда тот выступал в Конгрессе в 1941 году. По мнению ее автора, этот пассаж должен был продемонстрировать единство США и Украины. Из цитат украинского лидера еженедельнику пришлась по вкусу та, где тот уповает на помощь Байдена, говоря об инвестициях: «Ты можешь ускорить нашу победу, я это знаю». The Times отмечает, что «речь Зеленского часто прерывалась овациями».

Financial Times



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Отвел Зеленскому место на своих полосах и Financial Times, озаглавив материал «Владимир Зеленский во время стремительного визита делает эмоциональную подачу Вашингтону». Впрочем, узнать, какие именно акценты расставило издание в публикации, простой читатель вряд ли сможет — материалы деловой газеты доступны лишь по подписке.

Bloomberg



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А буквально через несколько часов после выступления Зеленского в Вашингтоне, в сенате США отложили голосование о выделении Украине очередного пакета помощи в размере 45 миллиардов долларов, пишет Bloomberg. Впрочем, с речью главы Украины срыв опроса издание не связывает, отмечая, что его причиной стал спор о пограничной политике: демократы отклонили предложение республиканцев о поправке, которая расширяет ограничения на предоставление убежища в эпоху пандемии на южной границе США.

