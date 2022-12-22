На Кубани женщина получила 12 лет за убийство дочери и новорожденной внучки, которую утопила в выгребной яме

Жительницу Краснодарского края суд приговорил к 12 годам колонии за убийство новорожденной внучки. Свою несовершеннолетнюю дочь мать оставила без медицинской помощи, и девочка также скончалась. Подробности сообщает краевая прокуратура 22 декабря.



Краснодарский краевой суд признал 40-летнюю жительницу Славянска-на-Кубани виновной в убийстве малолетнего и причинении смерти по неосторожности. Суд установил, что женщина узнала о беременности своей 15-летней дочери. Не желая воспитывать и содержать внучку, она выбросила младенца в выгребную яму уличного туалета сразу после рождения. Дочери же запретила обращаться к врачам, в результате чего та умерла через 4 дня от кровотечения и сепсиса.

