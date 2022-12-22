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    На Кубани женщина получила 12 лет за убийство дочери и новорожденной внучки, которую утопила в выгребной яме

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    Жительницу Краснодарского края суд приговорил к 12 годам колонии за убийство новорожденной внучки. Свою несовершеннолетнюю дочь мать оставила без медицинской помощи, и девочка также скончалась. Подробности сообщает краевая прокуратура 22 декабря.

    Краснодарский краевой суд признал 40-летнюю жительницу Славянска-на-Кубани виновной в убийстве малолетнего и причинении смерти по неосторожности. Суд установил, что женщина узнала о беременности своей 15-летней дочери. Не желая воспитывать и содержать внучку, она выбросила младенца в выгребную яму уличного туалета сразу после рождения. Дочери же запретила обращаться к врачам, в результате чего та умерла через 4 дня от кровотечения и сепсиса.

    Суд приговорил женщину к 12 годам и 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

    Приговор не вступил в законную силу.

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