В Краснодаре женщину будут судить за убийство новорожденной внучки и дочери

В Краснодаре женщину обвиняют в убийстве новорожденной внучки. Свою родившую дома дочь она оставила без медицинской помощи, в результате чего та скончалась. Подробности сообщает 16 сентября региональный Следственный комитет.



40-летней женщине, которая вместе с дочерью в Славянске-на-Кубани, вменяют причинение смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ) и убийство (статья 105 УК РФ). Следствие полагает, что обвиняемая узнала о беременности дочери и решила убить внучку сразу после рождения, чтобы не содержать и не воспитывать младенца.

