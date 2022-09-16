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    В Краснодаре женщину будут судить за убийство новорожденной внучки и дочери

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    В Краснодаре женщину обвиняют в убийстве новорожденной внучки. Свою родившую дома дочь она оставила без медицинской помощи, в результате чего та скончалась. Подробности сообщает 16 сентября региональный Следственный комитет.

    40-летней женщине, которая вместе с дочерью в Славянске-на-Кубани, вменяют причинение смерти по неосторожности (статья 109 УК РФ) и убийство (статья 105 УК РФ). Следствие полагает, что обвиняемая узнала о беременности дочери и решила убить внучку сразу после рождения, чтобы не содержать и не воспитывать младенца.

    «Злоумышленница не сообщила о беременности дочери в медучреждения и запретила девушке рассказывать об этом другим», — говорится в сообщении СК. Женщина родила девочку дома, бабушка убила внучку. Дочь обвиняемой после родов была в тяжелом состоянии, мать оставила ее одну, в итоге она скончалась, и ее нашла зашедшая в гости подруга.

    Обвиняемая заключена под стражу. Дело направлено в суд.

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