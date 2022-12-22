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    Госдума отчиталась о рекордном числе принятых законов и ушла на каникулы

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    В 2022 году депутаты Госдумы РФ приняли 653 закона — это является рекордом за всю историю работы нижней палаты российского парламента. Об этом в ходе выступления на последнем пленарном заседании осенней сессии 22 декабря сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Он также добавил, что 222 принятых закона имеют социальную направленность. При этом, по словам спикера, в законотворческом портфеле депутатов по итогам года ещё осталось 1 319 законопроектов, к которые готовятся к рассмотрению уже в следующем календарном году.

    В четверг, 22 декабря, Госдума провела последнее пленарное заседание в рамках осенней сессии. Весенняя сессия официально начнётся 9 января, а пленарные заседания стартуют с 16 января.

    «Фонтанка» писала, что накануне также закончился сезон пленарных заседаний в Заксобрании Петербурга. Перерыв установлен до 12 января 2023 года.

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