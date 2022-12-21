ЗакС отправил себя на новогодние каникулы, несмотря на опасения упреков в безделье со стороны СМИ

Петербургский парламент на последнем в этом году заседании 21 декабря взял перерыв в пленарных заседаниях из-за новогодних праздников. При этом в ЗакСе припомнили: как бы журналисты опять не написали, что депутаты отправили себя на каникулы.

Заксобрание установило перерыв в пленарных заседаниях с 27 декабря 2022 года по 12 января 2023 года, а также перенесло заседание с 18 января, которое является днем прорыва блокады Ленинграда, на 17 января.

Коммунист Алексей Зинчук обеспокоился: вдруг журналисты по примеру прошлого года напишут, что депутаты устроили себе длительные каникулы.