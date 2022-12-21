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    Улицы Петербурга превратились в каток

    ЗакС отправил себя на новогодние каникулы, несмотря на опасения упреков в безделье со стороны СМИ

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    Петербургский парламент на последнем в этом году заседании 21 декабря взял перерыв в пленарных заседаниях из-за новогодних праздников. При этом в ЗакСе припомнили: как бы журналисты опять не написали, что депутаты отправили себя на каникулы.

    Заксобрание установило перерыв в пленарных заседаниях с 27 декабря 2022 года по 12 января 2023 года, а также перенесло заседание с 18 января, которое является днем прорыва блокады Ленинграда, на 17 января.

    Коммунист Алексей Зинчук обеспокоился: вдруг журналисты по примеру прошлого года напишут, что депутаты устроили себе длительные каникулы.

    «Перерыв в заседаниях на следующей неделе не означает, что это будут нерабочие дни для депутатов, а мы будем работать на округах? Чтобы не писали журналисты, как в прошлом году. На округах, на елках. Я, честно говоря, хотел бы 28-го числа поехать в Лычково с коллегами, поздравить детишек, которые ухаживают за памятником погибшим ленинградским детям. Вот для примера, что мы продолжаем работать так же активно до 30 декабря, кто-то даже до 31-го», — сказал депутат.

    «Если вы считаете, что об этом все-таки необходимо сказать, я скажу, — ответил единоросс Денис Четырбок, автор проекта документа. — У нас есть с вами закон о статусе депутата ЗС, о гарантиях их деятельности, есть у нас Устав Санкт-Петербурга, там четко расписан, скажем так, обязательный минимум. В моем представлении депутат — он без выходных, без перерывов на обед, скажем так, без праздников, работает, даже если он официально находится в отпуске».

    Он напомнил, что перерыв устанавливается в заседаниях, которые являются только одной из форм работы депутатов.

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