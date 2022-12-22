Участники ВОВ получат выплаты ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады

Участники Великой Отечественной войны получат выплаты ко Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Это следует из проекта закона, который 22 декабря был представлен для прохождения антикоррупционной экспертизы.
По 10 тысяч рублей получат:
- инвалиды Великой Отечественной войны;
- участники Великой Отечественной войны;
- ветераны Великой Отечественной войны;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей;
- лица, проживавшие или родившиеся в Ленинграде в период блокады — награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
- награжденные медалью «За оборону Ленинграда».
По 5 тысяч рублей получат:
- вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;
- вдовы (вдовцы) умерших инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны;
- лица, родившиеся до 3 сентября 1945 года.
Кроме того, ветераны получат выплаты ко Дню прорыва блокады Ленинграда, накануне Заксобрание приняло соответствующий законопроект.