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    «Главное — не паникуйте», «падают чаще всего на льду». Минздрав дал странные советы после ледяного дождя в Петербурге

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    Минздрав и комитет по здравоохранению Петербурга поделились в своих соцсетях памяткой «что делать, если вы упали». В ней рассказывается что чаще всего падают на льду, а те, кто пострадал, должны идти к врачу, и не паниковать.

    «В Москве и Петербурге сегодня ледяной дождь, мороз до -20 в Екатеринбурге, а на Сахалине — метель: упасть можно в любую погоду (а в непогоду тем более). Упасть можно даже дома, когда вдруг неожиданно закружилась голова или потеряли равновесие», — начинается памятка, опубликованная комздравом 22 декабря.

    Как отмечается в памятке, «на улице падения чаще происходят зимой на льду и других скользких поверхностях: тротуарах, мокрых дорожках». А еще в общественном транспорте и на выходе из него.

    «Если вы упали, главное — не паникуйте. Оставайтесь спокойным и постарайтесь понять, получили ли вы травму. Если получили травму, обязательно обратитесь к врачу», — объясняют пострадавшим.

    Как петербуржцы страдали из-за гололеда — падали и травмировались — смотрите в материале «Фонтанки».

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