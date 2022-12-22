«Главное — не паникуйте», «падают чаще всего на льду». Минздрав дал странные советы после ледяного дождя в Петербурге

Минздрав и комитет по здравоохранению Петербурга поделились в своих соцсетях памяткой «что делать, если вы упали». В ней рассказывается что чаще всего падают на льду, а те, кто пострадал, должны идти к врачу, и не паниковать.



«В Москве и Петербурге сегодня ледяной дождь, мороз до -20 в Екатеринбурге, а на Сахалине — метель: упасть можно в любую погоду (а в непогоду тем более). Упасть можно даже дома, когда вдруг неожиданно закружилась голова или потеряли равновесие», — начинается памятка, опубликованная комздравом 22 декабря.

