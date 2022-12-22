Глава комитета Госдумы по обороне рассказал, когда уже могут увеличить возраст призыва в армию

Увеличение возраста призыва граждан на срочную службу в ВС РФ может произойти в следующем году, но это потребует изменений в законодательстве. Об этом 22 декабря заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который также добавил, что предложение Минобороны встретило поддержку думского комитета по обороне.

Он отметил, что в Думе готовы к такой работе, и потребуется провести соответствующую законодательную работу, что можно реализовать в течение следующего года, пишет ТАСС.

Картаполов добавил, что ожидает официальных предложений от Минобороны по этому вопросу.