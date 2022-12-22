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    Глава комитета Госдумы по обороне рассказал, когда уже могут увеличить возраст призыва в армию

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    Увеличение возраста призыва граждан на срочную службу в ВС РФ может произойти в следующем году, но это потребует изменений в законодательстве. Об этом 22 декабря заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, который также добавил, что предложение Минобороны встретило поддержку думского комитета по обороне.

    Он отметил, что в Думе готовы к такой работе, и потребуется провести соответствующую законодательную работу, что можно реализовать в течение следующего года, пишет ТАСС.

    Картаполов добавил, что ожидает официальных предложений от Минобороны по этому вопросу.

    На расширенном заседании коллегии Минобороны глава военного ведомства Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет. Обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту с первого дня прихода на службу. Что сказал Шойгу на коллегии Минобороны — читайте в материале «Фонтанки».

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