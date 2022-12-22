Впечатляющее падение. Под Оренбургом после пожара рухнула зерносушилка

В селе Кардаилово Оренбургской области загорелась зерносушилка. Всё бы ничего, но она еще и обрушилась — пугающие кадры 22 декабря публикует пресс-служба МЧС РФ.
МЧС России
«В ходе работ по тушению тонкий металлический каркас сушильной шахты обрушился, не выдержав нагрева. Отметим, пожарные работали с соблюдением всех требований безопасности и сразу обеспечили безопасность для работников предприятия», — отмечают в управлении ведомства по региону.
Для борьбы с пожаром потребовалось 45 кубометров воды и 800 литров пены, на месте работали 12 человек с 6 единицами техники. Огонь охватил 44 «квадрата».
По предварительным данным, загорелся резервуар для просушки зерноотходов — из-за неисправности теплогенерирующих агрегатов.