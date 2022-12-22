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    Впечатляющее падение. Под Оренбургом после пожара рухнула зерносушилка

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    В селе Кардаилово Оренбургской области загорелась зерносушилка. Всё бы ничего, но она еще и обрушилась — пугающие кадры 22 декабря публикует пресс-служба МЧС РФ.

    МЧС России

    «В ходе работ по тушению тонкий металлический каркас сушильной шахты обрушился, не выдержав нагрева. Отметим, пожарные работали с соблюдением всех требований безопасности и сразу обеспечили безопасность для работников предприятия», — отмечают в управлении ведомства по региону.

    Для борьбы с пожаром потребовалось 45 кубометров воды и 800 литров пены, на месте работали 12 человек с 6 единицами техники. Огонь охватил 44 «квадрата».

    По предварительным данным, загорелся резервуар для просушки зерноотходов — из-за неисправности теплогенерирующих агрегатов.

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    Комментарии 3

    28023887322 Дек 2022 в 11:39
    9/11
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