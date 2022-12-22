Главный синоптик Петербурга сравнил вчерашний гололёд с коллапсом 1981 года

Петербуржцы в среду, 21 декабря, пережили ледяной дождь и гололёд. Посмотреть на происходившее можно в материале «Фонтанки». Вчерашний день главный синоптик Петербурга Александр Колесов сравнил с коллапсом 1981 года.

«Покопавшись в памяти и погодных архивах, понимаешь, что вчерашний гололёд в Санкт-Петербурге был близок к коллапсу 1981 года по охвату территории и продолжительности действия, но всё же не достиг его размеров», — написал синоптик в своем Telegram-канале в четверг, 22 декабря.

Тогда дороги, тротуары и другие поверхности были покрыты толстым слоем прозрачного льда, вспомнил Колесов.