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    Главный синоптик Петербурга сравнил вчерашний гололёд с коллапсом 1981 года

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    Петербуржцы в среду, 21 декабря, пережили ледяной дождь и гололёд. Посмотреть на происходившее можно в материале «Фонтанки». Вчерашний день главный синоптик Петербурга Александр Колесов сравнил с коллапсом 1981 года.

    «Покопавшись в памяти и погодных архивах, понимаешь, что вчерашний гололёд в Санкт-Петербурге был близок к коллапсу 1981 года по охвату территории и продолжительности действия, но всё же не достиг его размеров», — написал синоптик в своем Telegram-канале в четверг, 22 декабря.

    Тогда дороги, тротуары и другие поверхности были покрыты толстым слоем прозрачного льда, вспомнил Колесов.

    «Вчера осуществился устойчивый переход к положительным значениям, который и привел к разрушению ледяной корки. В 1981 году такого не отмечалось…» — заключил синоптик.

    Также главный синоптик Петербурга покопался в архивах и опубликовал описание опасного явления погоды, которое произошло в Ленинграде в марте 1981 года.

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