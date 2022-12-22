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    Под Петербургом обокрали дом учителя физкультуры почти на миллион

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    Неприятный сюрприз ждал 42-летнего учителя петербургского лицея по возвращении домой в коттеджный поселок Киссолово.

    В полицию учитель физкультуры обратился накануне вечером, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 декабря. Он, по предварительной информации, сообщил, что во время его отсутствия с 9 утра до 11 вечера кто-то пробрался в его коттедж. Вор отжал дверь на террасе и получил доступ в жилое помещение. Оттуда пропали 70 тыс. рублей, а также золотые ювелирные украшения и пять штук часов.

    Ущерб пострадавший оценил в 850 тыс. рублей.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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