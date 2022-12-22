Под Петербургом обокрали дом учителя физкультуры почти на миллион

Неприятный сюрприз ждал 42-летнего учителя петербургского лицея по возвращении домой в коттеджный поселок Киссолово.
В полицию учитель физкультуры обратился накануне вечером, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 22 декабря. Он, по предварительной информации, сообщил, что во время его отсутствия с 9 утра до 11 вечера кто-то пробрался в его коттедж. Вор отжал дверь на террасе и получил доступ в жилое помещение. Оттуда пропали 70 тыс. рублей, а также золотые ювелирные украшения и пять штук часов.
Ущерб пострадавший оценил в 850 тыс. рублей.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.