Ледяной дождь продолжается в Москве, там отменяют самолёты, а поезд застрял в ледовом плену

После Петербурга ледяной дождь дошёл 22 декабря до центральных регионов, в том числе до Москвы. Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
В столичных аэропортах отменяют рейсы. В Шереметьево отменено 5 рейсов, задержано 6, в Домодедово, соответственно, 6 и 15, во Внуково — 8 и 15.
«Из-за ухудшения погодных условий возможны локальные задержки трамваев», — предупреждает столичный Дептранс.
«Москва 24» со ссылкой на подписчика передаёт, что аэроэкспрессы от Домодедово в сторону Москвы задерживаются на 30 минут: поезд застрял в ледовом плену.
В Пулково также есть задержки на прибытие. На вылет задержаны рейсы в Москву и Иваново.
Как Петербург вчера пережил ледяной дождь и гололёд, смотрите на «Фонтанке».