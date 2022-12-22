Ледяной дождь продолжается в Москве, там отменяют самолёты, а поезд застрял в ледовом плену

После Петербурга ледяной дождь дошёл 22 декабря до центральных регионов, в том числе до Москвы. Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.



В столичных аэропортах отменяют рейсы. В Шереметьево отменено 5 рейсов, задержано 6, в Домодедово, соответственно, 6 и 15, во Внуково — 8 и 15.

