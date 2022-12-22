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    ТЕМА ДНЯ

    Петербуржцы делятся впечатлениями от дня гололеда

    Ледяной дождь продолжается в Москве, там отменяют самолёты, а поезд застрял в ледовом плену

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    После Петербурга ледяной дождь дошёл 22 декабря до центральных регионов, в том числе до Москвы. Об этом сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В столичных аэропортах отменяют рейсы. В Шереметьево отменено 5 рейсов, задержано 6, в Домодедово, соответственно, 6 и 15, во Внуково — 8 и 15.

    «Из-за ухудшения погодных условий возможны локальные задержки трамваев», — предупреждает столичный Дептранс.

    «Москва 24» со ссылкой на подписчика передаёт, что аэроэкспрессы от Домодедово в сторону Москвы задерживаются на 30 минут: поезд застрял в ледовом плену.

    В Пулково также есть задержки на прибытие. На вылет задержаны рейсы в Москву и Иваново.

    Как Петербург вчера пережил ледяной дождь и гололёд, смотрите на «Фонтанке».

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