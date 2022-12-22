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    ТЕМА ДНЯ

    Петербуржцы делятся впечатлениями от дня гололеда

    Петербуржец получил 9 лет за убийство матери, не одобрявшей его выбор жён

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    Суд в Ленинградской области признал петербуржца виновным в убийстве матери и определил его в колонию строго режима. Об этом 21 декабря сообщает региональный Следственный комитет.

    Тело 73-летней дачницы было найдено в садоводстве «Строитель» в Кировском районе области в сентябре прошлого года. Предполагалось, что её ударили по голове газовым баллоном.

    Задержать преступника «по горячим следам» не вышло — убийство, как рассказывают в ведомстве, было совершено в условиях неочевидности.

    Подозреваемого поймали через две недели у станции метро «Улица Дыбенко». Им оказался 44-летний сын погибшей, который исчез за несколько дней до того, как стало известно о смерти женщины.

    Супруга из-за пропажи мужчины, похоже, не тревожилась и в розыск его не объявляла. Зато невозможность связаться со свекровью заставила забеспокоиться. Именно после звонка невестки дом пенсионерки проверили и нашли ей тело.

    Издание 47news писало, что петербуржец после задержания признался в убийстве. Сообщалось, что в ярость он мог впасть услышав очередной упрёк от матери о женщинах, с которыми он создавал семью.

    Суд приговорил мужчину к девяти годам в колонии строго режима.

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