Петербуржец получил 9 лет за убийство матери, не одобрявшей его выбор жён

Суд в Ленинградской области признал петербуржца виновным в убийстве матери и определил его в колонию строго режима. Об этом 21 декабря сообщает региональный Следственный комитет.
Тело 73-летней дачницы было найдено в садоводстве «Строитель» в Кировском районе области в сентябре прошлого года. Предполагалось, что её ударили по голове газовым баллоном.
Задержать преступника «по горячим следам» не вышло — убийство, как рассказывают в ведомстве, было совершено в условиях неочевидности.
Подозреваемого поймали через две недели у станции метро «Улица Дыбенко». Им оказался 44-летний сын погибшей, который исчез за несколько дней до того, как стало известно о смерти женщины.
Супруга из-за пропажи мужчины, похоже, не тревожилась и в розыск его не объявляла. Зато невозможность связаться со свекровью заставила забеспокоиться. Именно после звонка невестки дом пенсионерки проверили и нашли ей тело.
Издание 47news писало, что петербуржец после задержания признался в убийстве. Сообщалось, что в ярость он мог впасть услышав очередной упрёк от матери о женщинах, с которыми он создавал семью.
Суд приговорил мужчину к девяти годам в колонии строго режима.