Петербуржец получил 9 лет за убийство матери, не одобрявшей его выбор жён

Суд в Ленинградской области признал петербуржца виновным в убийстве матери и определил его в колонию строго режима. Об этом 21 декабря сообщает региональный Следственный комитет.



Тело 73-летней дачницы было найдено в садоводстве «Строитель» в Кировском районе области в сентябре прошлого года. Предполагалось, что её ударили по голове газовым баллоном.

Задержать преступника «по горячим следам» не вышло — убийство, как рассказывают в ведомстве, было совершено в условиях неочевидности.

Подозреваемого поймали через две недели у станции метро «Улица Дыбенко». Им оказался 44-летний сын погибшей, который исчез за несколько дней до того, как стало известно о смерти женщины.