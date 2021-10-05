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В Петербурге задержали мужчину по делу об убийстве матери, не одобрявшей его выбор жен

У станции метро «Дыбенко» задержали мужчину, подозреваемого в убийстве матери газовым баллоном

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Две недели сотрудники уголовного розыска выслеживали подозреваемого в убийстве 73-летней женщины в садоводстве «Строитель» в Кировском районе области.

Как сообщает 5 октября издание 47news, 44-летнего жителя Петербурга задержали накануне у станции метро «Дыбенко». О его местонахождении не было известно с 13 сентября, когда он ушел из квартиры, где проживал с матерью, женой и двухмесячной дочерью. Супруга при этом в розыск на мужчину не подавала. А 19-го в частном доме в Ленобласти нашли тело матери пропавшего. Погибшую нашла соседка, которую к свекрови-дачнице попросила зайти невестка, так как не могла дозвониться до нее. Эксперты определили, что женщина скончалась от тупой травмы головы. Удар предположительно был нанесен газовым баллоном.

Областной СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство».

Сын убитой, по данным издания, уже дал признательные показания. По предварительной информации, он впал в ярость, когда женщина, которой он привез на дачу продукты, опять начала высказывать ему свои предположения о неправильном выборе женщин. Якобы первая супруга вышла за него из-за квартиры, а вторая могла быть неверна и родить от другого мужчины.

Петербуржец процессуально задержан на двое суток. В ближайшее время следствие планирует выйти в суд с ходатайством об аресте.

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Комментарии (2)

07A
Это все интернет.
mavar
Меньше надо было ток-шоу смотреть по вечерам.
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