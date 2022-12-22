В аэропортах Москвы из-за снегопада и ледяного дождя задержаны 37 рейсов

Столица также страдает от снегопада, ледяного дождя и гололеда. В ночь с 21 на 22 декабря в московских аэропортах более 35 рейсов задержаны и 20 отменены, следует из данных сервиса «Яндекс Расписания».



На данный момент в аэропорту «Внуково» задержано шестнадцать рейсов, восемь отменено. В «Домодедово» также шестнадцать рейсов задержано и семь отменено, а в «Шереметьево» пять рейсов задержано и пять отменено.



МЧС Москвы накануне предупредило о ледяном дожде и снеге. До утра 22 декабря в столице ожидается мокрый снег с дождем, местами ледяной дождь, гололедица. Температура воздуха около 0°С.

