Раскопай меня быстро. СК грозит дорожникам из снежно-ледовой ловушки в центре Петербурге

Следственный комитет на собственном опыте знает, как скользят и вязнут в снегу в Петербурге. Очередное «гололёдное» дело рискует родиться на подступах к ГСУ.
Тротуары с ледовой коркой на пересечении Пирогова и Прачечного переулков вечером 21 декабря продемонстрировал читатель «Фонтанки». Судя по фото, пешеходы в попытке уберечь ноги, руки и головы выходят на проезжую часть. Её то ли выборочно расчистили, то ли «разъездили» автомобилисты, но асфальт виден.
Обочины ждут уборки, а дорожники, похоже, - отсутствия машин. Местами парковке уже мешают заборы.
Всё это уже видели сотрудники Следственного комитета. Главное следственное управление СК располагается в паре минут скольжения - на набережной Мойки. Тут же служебные автомобили, один взгляд на которые заставляет волноваться.
«Насколько оперативно сотрудники СК смогут реагировать на травмы граждан?», - переживает оценивший снежную ловушку читатель?
21 декабря СК сообщил о возбуждении нового дела об оказании небезопасных услуг после падения на неубранной дороге. На этот раз, судя по квалификации, пострадавший - легенда БДТ - получил тяжёлые травмы.
В своём релизе Главное следственное управлении СК по Петербургу отдельно напомнило ответственным за уборку города, что скользкая дорожка ведёт к уголовной статье.