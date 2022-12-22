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    ТЕМА ДНЯ

    Петербуржцы делятся впечатлениями от дня гололеда

    Раскопай меня быстро. СК грозит дорожникам из снежно-ледовой ловушки в центре Петербурге

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    Следственный комитет на собственном опыте знает, как скользят и вязнут в снегу в Петербурге. Очередное «гололёдное» дело рискует родиться на подступах к ГСУ.

    Тротуары с ледовой коркой на пересечении Пирогова и Прачечного переулков вечером 21 декабря продемонстрировал читатель «Фонтанки». Судя по фото, пешеходы в попытке уберечь ноги, руки и головы выходят на проезжую часть. Её то ли выборочно расчистили, то ли «разъездили» автомобилисты, но асфальт виден.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Обочины ждут уборки, а дорожники, похоже, - отсутствия машин. Местами парковке уже мешают заборы.

    Всё это уже видели сотрудники Следственного комитета. Главное следственное управление СК располагается в паре минут скольжения - на набережной Мойки. Тут же служебные автомобили, один взгляд на которые заставляет волноваться.

    «Насколько оперативно сотрудники СК смогут реагировать на травмы граждан?», - переживает оценивший снежную ловушку читатель?

    21 декабря СК сообщил о возбуждении нового дела об оказании небезопасных услуг после падения на неубранной дороге. На этот раз, судя по квалификации, пострадавший - легенда БДТ - получил тяжёлые травмы.

    В своём релизе Главное следственное управлении СК по Петербургу отдельно напомнило ответственным за уборку города, что скользкая дорожка ведёт к уголовной статье.

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