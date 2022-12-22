Раскопай меня быстро. СК грозит дорожникам из снежно-ледовой ловушки в центре Петербурге

Следственный комитет на собственном опыте знает, как скользят и вязнут в снегу в Петербурге. Очередное «гололёдное» дело рискует родиться на подступах к ГСУ.



Тротуары с ледовой коркой на пересечении Пирогова и Прачечного переулков вечером 21 декабря продемонстрировал читатель «Фонтанки». Судя по фото, пешеходы в попытке уберечь ноги, руки и головы выходят на проезжую часть. Её то ли выборочно расчистили, то ли «разъездили» автомобилисты, но асфальт виден.