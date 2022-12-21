Бельгия и Люксембург временно разблокируют российские ценные бумаги в НРД

Бельгия наряду с Люксембургом разблокирует российские активы в Национальном расчетном депозитарии, который входит в группу Мосбиржи, до 7 января, сообщают «РИА Новости».
В НРД решают, какие бумаги можно вывести из-под Euroclear в другие депозитарии до 7 января, чтобы российские инвесторы могли распоряжаться своими активами, пояснил первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин.
«Я думаю, что многие из вас услышали, что буквально вчера правительства Люксембурга и Бельгии приняли решение дать возможность Euroclear как крупнейшей депозитарной международной системе разблокировать часть российских бумаг… Сейчас НРД занимается вопросом осмысления, что дает это разрешение», — отметил он.
Депозитарии Люксембурга и Бельгии — Clearstream и Euroclear — приостановили обслуживание счетов НРД из-за санкций ещё в мае. Тогда Frank Media сообщал, что 4,5–7 млрд евро средств россиян оказались заморожены, в том числе — ценные бумаги инвесторов. При этом российские брокеры уже направляли заявки на разблокировку иностранных ценных бумаг и активов клиентов страны в органы Бельгии и Люксембурга.
НРД попал под расширенный санкционный список Евросоюза 3 июня. Как отмечали в ЕС, Национальный расчетный депозитарий «играет существенную роль в функционировании финансовой системы России и ее связи с международной финансовой системой, что прямо или косвенно позволяет российскому правительству проводить свою деятельность». Попадание под блокирующие санкции означало заморозку активов инвесторов на территории стран организации и запрет для резидентов этих государств на сделки и операции с НРД. Включение депозитария в санкционный список увеличивало риски технического дефолта по российским обязательствам.