Бельгия и Люксембург временно разблокируют российские ценные бумаги в НРД

Бельгия наряду с Люксембургом разблокирует российские активы в Национальном расчетном депозитарии, который входит в группу Мосбиржи, до 7 января, сообщают «РИА Новости».



В НРД решают, какие бумаги можно вывести из-под Euroclear в другие депозитарии до 7 января, чтобы российские инвесторы могли распоряжаться своими активами, пояснил первый зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин.

«Я думаю, что многие из вас услышали, что буквально вчера правительства Люксембурга и Бельгии приняли решение дать возможность Euroclear как крупнейшей депозитарной международной системе разблокировать часть российских бумаг… Сейчас НРД занимается вопросом осмысления, что дает это разрешение», — отметил он.