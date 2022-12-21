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    Улицы Петербурга превратились в каток

    Тюменцы за сутки собрали 30 тысяч рублей, чтобы погасить штраф фигурантке «дела о вобле»

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    Жители Тюмени скинулись, чтобы погасить штраф горожанки, осужденной за дискредитацию армии из-за фразы «Нет вобле». Об этом женщина 21 декабря рассказала 72.RU.

    Центральный райсуд назначил тюменке штраф в 30 тысяч рублей. Оспаривать решение она не планирует, и, по ее словам, сразу после оглашения ей на карту стали приходить деньги.

    «Испытываю смешанные чувства: с одной стороны, неловкость и смущение, а с другой — восторг от того, что столько незнакомых людей захотели помочь», — говорит она.

    Как писала «Фонтанка», в сентябре женщина вышла на одну из площадей Тюмени и написала мелом на асфальте «Нет В***Е». Она смогла доказать в суде, что имела в виду слово «вобла», но затем за дело взялись по новой.

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