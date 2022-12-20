Тюменку, известную по фразе «Нет вобле», оштрафовали по статье о дискредитации армии РФ

В Тюмени осудили горожанку, которая в сентябре вышла на одну из площадей и написала мелом «Нет В***Е». Об этом 20 декабря сообщает портал 72.RU.



Ранее стало известно, что её задержали и обвинили в дискредитации армии. Однако тюменка сумела доказать, что за астерисками скрывается слово «вобла» и таким способом она выражала свою неприязнь к рыбе.

Спустя время полиция вернула дело в суд. Во вторник, 20 декабря, его пересмотрели. Горожанку признали виновной по первой части 20.3.3 статьи КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ»).