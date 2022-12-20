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    Тюменку, известную по фразе «Нет вобле», оштрафовали по статье о дискредитации армии РФ

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    В Тюмени осудили горожанку, которая в сентябре вышла на одну из площадей и написала мелом «Нет В***Е». Об этом 20 декабря сообщает портал 72.RU.

    Ранее стало известно, что её задержали и обвинили в дискредитации армии. Однако тюменка сумела доказать, что за астерисками скрывается слово «вобла» и таким способом она выражала свою неприязнь к рыбе.

    Спустя время полиция вернула дело в суд. Во вторник, 20 декабря, его пересмотрели. Горожанку признали виновной по первой части 20.3.3 статьи КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ»).

    «Суд назначил Алисе К. наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей», — говорится в сообщении объединённой пресс-службы судебной системы Тюменской области.

    «Фонтанка» писала, что тюменку задержали 24 сентября. Надпись была оставлена мелом синего цвета на площади Единства и Согласия.

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