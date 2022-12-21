«Не будем повторять ошибок прошлого». Путин заявил, что Россия не будет заниматься милитаризацией страны и экономики

Россия не планирует проводить милитаризацию страны и экономики, потому что достигнутый уровень развития этого не требует. Об этом 21 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.



«Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности мы разрушали свою экономику. Делать что-то излишнее в ущерб стране, нашим людям и экономике, социальной сфере, хочу подчеркнуть это ещё раз, мы не намерены», — отметил он на заседании коллегии Минобороны РФ.



Путин добавил, что Россия будет совершенствовать вооруженные силы и «всю военную составляющую государства». Это предполагает спокойное и последовательное решение задачи по укреплению обороноспособности, а также тех, которые стоят в ходе СВО.

