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    «Не будем повторять ошибок прошлого». Путин заявил, что Россия не будет заниматься милитаризацией страны и экономики

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    Россия не планирует проводить милитаризацию страны и экономики, потому что достигнутый уровень развития этого не требует. Об этом 21 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Мы не будем повторять ошибок прошлого, когда в интересах повышения обороноспособности мы разрушали свою экономику. Делать что-то излишнее в ущерб стране, нашим людям и экономике, социальной сфере, хочу подчеркнуть это ещё раз, мы не намерены», — отметил он на заседании коллегии Минобороны РФ.

    Путин добавил, что Россия будет совершенствовать вооруженные силы и «всю военную составляющую государства». Это предполагает спокойное и последовательное решение задачи по укреплению обороноспособности, а также тех, которые стоят в ходе СВО.

    В среду, 21 декабря, Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны. О повышении призывного возраста до 30 лет и других озвученных там предложениях читайте в нашей трансляции.

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