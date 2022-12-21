«Газпромнефть» открывает сверхбыстрые заправки для электромобилей в Приозерске и Синявино для путешествий по Карелии

На АЗС «Газпромнефть» на Мурманском шоссе, а также на трассе «Кола» и в Приозерске открыты станции зарядки электромобилей. Как отмечают в компании, особенность этих заправок — в повышенной мощности.

«Мощность установленных электрозарядных станций составляет 150 кВт, что кратно превышает характеристики предыдущих аналогов. Зарядка электромобиля занимает 20–30 минут в зависимости от батареи. Новое оборудование российского производства позволяет одновременно заряжаться трем транспортным средствам и подходит для всех видов электротранспорта», — сообщает сеть «Газпромнефть».