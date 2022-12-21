«Газпромнефть» открывает сверхбыстрые заправки для электромобилей в Приозерске и Синявино для путешествий по Карелии

На АЗС «Газпромнефть» на Мурманском шоссе, а также на трассе «Кола» и в Приозерске открыты станции зарядки электромобилей. Как отмечают в компании, особенность этих заправок — в повышенной мощности.
«Мощность установленных электрозарядных станций составляет 150 кВт, что кратно превышает характеристики предыдущих аналогов. Зарядка электромобиля занимает 20–30 минут в зависимости от батареи. Новое оборудование российского производства позволяет одновременно заряжаться трем транспортным средствам и подходит для всех видов электротранспорта», — сообщает сеть «Газпромнефть».
«В следующем году мы планируем тиражировать проект скоростных станций, будем пробовать различные форматы для создания «электрозарядных хабов» — как модули для зарядки на наших АЗС, так и отдельные электрозарядные станции в общественных пространствах», — отметил начальник департамента развития бизнеса «Газпром нефти» Виталий Ползик.
Появление подобных заправок за городом существенно расширяет горизонт для путешествий петербуржцев на электромобилях. Из-за относительно небольшого запаса хода им приходится с осторожностью покидать пределы мегаполиса.
Теперь же, к примеру, только что начавший продаваться заявленный как отечественный электромобиль Evolute сможет добраться до Сортавалы и назад за счет заправки в Приозерске. А за счет появления «зеркальных» заправок в Синявино — до Петрозаводска и обратно, правда, в столице Карелии все-таки придется искать заправку.