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    ТЕМА ДНЯ

    Улицы Петербурга превратились в каток

    Суд обязал учебную платформу выплатить более 170 тыс. петербуржцу, передумавшему становиться веб-разработчиком

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    Выборгский райсуд Петербурга взыскал с образовательной платформы Skillbox больше 170 тыс. руб. в пользу экс-студента, который потерял интерес к веб-разработке после нескольких уроков. Об этом 21 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов города.

    Стоимость онлайн-курса, который приобрёл истец, — чуть больше 140 тыс. руб. Петербуржец так сильно стремился к знаниям, что даже оформил рассрочку сроком на три года. Похоже, тот же энтузиазм не распространился на изучение CSS и HTML. Пройдя только 5% занятий, он решил бросить затею.

    «Истец направил в адрес ответчика претензию об отказе от договора с требованием возвратить стоимость неиспользованной части курса», — говорится в сообщении.

    Поскольку сумма была возвращена лишь частично, петербуржец принял решение судиться.

    Возможность расторжения договора в любое время и по инициативе заказчика была предусмотрена одним из пунктов заключённого договора. В итоге суд взыскал с платформы 112 693 руб. — стоимость неиспользованной части курса, а также компенсацию морального вреда в размере 5 тыс. руб. и штраф — 58 846 руб.

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