Суд обязал учебную платформу выплатить более 170 тыс. петербуржцу, передумавшему становиться веб-разработчиком

Выборгский райсуд Петербурга взыскал с образовательной платформы Skillbox больше 170 тыс. руб. в пользу экс-студента, который потерял интерес к веб-разработке после нескольких уроков. Об этом 21 декабря сообщает объединённая пресс-служба судов города.

Стоимость онлайн-курса, который приобрёл истец, — чуть больше 140 тыс. руб. Петербуржец так сильно стремился к знаниям, что даже оформил рассрочку сроком на три года. Похоже, тот же энтузиазм не распространился на изучение CSS и HTML. Пройдя только 5% занятий, он решил бросить затею.