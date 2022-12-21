Путин: Частичная мобилизация выявила проблемы, нужно совершенствовать работу военкоматов

Частичная мобилизация выявила проблемы, их необходимо оперативно решать. Об этом 21 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.



«Проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, которые нужно оперативно решать. Прежде всего, модернизировать систему военкоматов. Это касается цифровизации баз данных, взаимодействия с местными властями», — сказал он 21 декабря в ходе выступления на коллегии Минобороны РФ.



Он добавил, что обновления требует и организация территориальной и гражданской обороны. Нужно улучшить систему накопления и хранения вооружений, ресурсов и военной техники для развертывания частей и соединений по мобилизации.

